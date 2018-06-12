Yattara Trabzonspor'a dönüyor – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Yattara 'a dönüyor

    Yattara <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'a dönüyor

    Trabzonspor'da 8 sezon başarı ile forma giyen İbrahim Yattara, kulüpte göreve başlıyor. Alt yapı sorumlusu Hamit Cihan'ın bizzat görüşüp göreve çağırdığı Yattara'nın önümüzdeki günlerde alt yapıda antrenör olarak işbaşı yapacağı ifade edildi.

    1. 12.6.2018
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