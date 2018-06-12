Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz ile görüşecek
Yönetimin yıllık ücretinde indirim beklediği oyuncuların başında yer alan Burak Yılmaz, bir hafta içinde yönetimle masaya oturacak.
Yönetimin yıllık ücretinde indirim beklediği oyuncuların başında yer alan Burak Yılmaz, bir hafta içinde yönetimle masaya oturacak. 32 yaşındaki forvet burada indirim talebine cevap verecek. Burak'ın fedaya soğuk bakmadığı ama kendisiyle bazı kulüplerin ilgilenmesi nedeniyle kafasının da karışık olduğu ifade edildi. Ünal Karaman'ın da oyuncuyla görüşerek, gelecek yılki hedef ve planlarından bahsedeceği öğrenildi.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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