Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz ile görüşecek – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    yönetimi ile görüşecek

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> yönetimi <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> ile görüşecek

    Yönetimin yıllık ücretinde indirim beklediği oyuncuların başında yer alan , bir hafta içinde yönetimle masaya oturacak.

    Yönetimin yıllık ücretinde indirim beklediği oyuncuların başında yer alan , bir hafta içinde yönetimle masaya oturacak. 32 yaşındaki forvet burada indirim talebine cevap verecek. Burak'ın fedaya soğuk bakmadığı ama kendisiyle bazı kulüplerin ilgilenmesi nedeniyle kafasının da karışık olduğu ifade edildi. 'ın da oyuncuyla görüşerek, gelecek yılki hedef ve planlarından bahsedeceği öğrenildi.

    1. 12.6.2018
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