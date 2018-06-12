Yönetimin yıllık ücretinde indirim beklediği oyuncuların başında yer alan Burak Yılmaz, bir hafta içinde yönetimle masaya oturacak. 32 yaşındaki forvet burada indirim talebine cevap verecek. Burak'ın fedaya soğuk bakmadığı ama kendisiyle bazı kulüplerin ilgilenmesi nedeniyle kafasının da karışık olduğu ifade edildi. Ünal Karaman'ın da oyuncuyla görüşerek, gelecek yılki hedef ve planlarından bahsedeceği öğrenildi.