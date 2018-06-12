Abdülkadir Ömür'e destek
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve taraftarlar, bazı TV yorumcularının sert şekilde eleştirdiği 18 yaşındaki yıldıza tam destek verdi
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordomavili taraftarlar, son günlerde bazı televizyon yorumcuları tarafından eleştirilen Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından Abdülkadir'in fotoğrafını paylaşırken, taraftarlar da 18 yaşındaki genç oyuncunun toplumun önüne atılmaması gerektiği konusunda görüş bildiriyor.
RESMİ SİTEDEN TEPKİ
Resmi siteden de şu açıklama yapıldı: "Geleceğimiz olan genç futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olması, Trabzonspor'un olduğu kadar ülke futbolunun da selameti açısından önem taşımaktadır. Trabzonspor karakterli oyuncular yetiştirir."
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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