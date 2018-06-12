Abdülkadir Ömür'e destek

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordomavili taraftarlar, son günlerde bazı televizyon yorumcuları tarafından eleştirilen Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından Abdülkadir'in fotoğrafını paylaşırken, taraftarlar da 18 yaşındaki genç oyuncunun toplumun önüne atılmaması gerektiği konusunda görüş bildiriyor.



RESMİ SİTEDEN TEPKİ

Resmi siteden de şu açıklama yapıldı: "Geleceğimiz olan genç futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olması, Trabzonspor'un olduğu kadar ülke futbolunun da selameti açısından önem taşımaktadır. Trabzonspor karakterli oyuncular yetiştirir."