Abdülkadir Ömür'e destek – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    Abdülkadir Ömür'e destek

    Abdülkadir Ömür'e destek

    Başkan ve taraftarlar, bazı TV yorumcularının sert şekilde eleştirdiği 18 yaşındaki yıldıza tam destek verdi

    Başkan ve bordomavili taraftarlar, son günlerde bazı televizyon yorumcuları tarafından eleştirilen Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı. Başkan , sosyal medya hesabından Abdülkadir'in fotoğrafını paylaşırken, taraftarlar da 18 yaşındaki genç oyuncunun toplumun önüne atılmaması gerektiği konusunda görüş bildiriyor.

    RESMİ SİTEDEN TEPKİ
    siteden de şu açıklama yapıldı: "Geleceğimiz olan genç futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olması, 'un olduğu kadar ülke futbolunun da selameti açısından önem taşımaktadır. karakterli oyuncular yetiştirir."

    1. 12.6.2018
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