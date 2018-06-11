Yusuf ve Abdülkadir bir takıma bedel!
Fırtına’nın toplam kadro değeri 56.7, Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür ise 20 milyon euro
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta Trabzonspor'un kadro değeri toplamı 56.7 milyon euro olarak gösterilirken, bu rakamın 20 milyon euro'sunu alt yapıdan yetişen Abdülkadir ile Yusuf oluşturdu. Yayınlanan son verilere göre Abdülkadir'in değeri 8 milyon euro, Yusuf'un ise 12 milyon euro olarak belirtildi. Bu iki genç oyuncu takımın da en değerli isimleri oldu. Haklarında çıkan transfer haberleri nedeniyle futbolcuların kafalarının karışmasını istemeyen Trabzonspor Kulüp Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in, Yusuf ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı ve ikilinin uzun süren bir sohbet gerçekleştirdikleri öğrenildi.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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