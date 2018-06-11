Yusuf ve Abdülkadir bir takıma bedel!

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta Trabzonspor'un kadro değeri toplamı 56.7 milyon euro olarak gösterilirken, bu rakamın 20 milyon euro'sunu alt yapıdan yetişen Abdülkadir ile Yusuf oluşturdu. Yayınlanan son verilere göre Abdülkadir'in değeri 8 milyon euro, Yusuf'un ise 12 milyon euro olarak belirtildi. Bu iki genç oyuncu takımın da en değerli isimleri oldu. Haklarında çıkan transfer haberleri nedeniyle futbolcuların kafalarının karışmasını istemeyen Trabzonspor Kulüp Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in, Yusuf ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı ve ikilinin uzun süren bir sohbet gerçekleştirdikleri öğrenildi.