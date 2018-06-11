Trabzonspor'dan genç futbolcularla ilgili açıklama – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'dan genç futbolcularla ilgili açıklama

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan genç futbolcularla ilgili açıklama

    Kulübü, bünyesinde yetişen ve yetişmekte olan futbolculara kulüp olarak gösterdikleri hassasiyet, çaba ve ilginin, aynı özen ve duyarlılıkla spor camiasında da karşılık bulmasını istedi.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'un yıllardır Türk futboluna kazandırdığı sayısız sporcuyla ülke futbolunun gelişimine öncülük ettiği belirtildi.

    Açıklamada, kulüp olarak gösterilen hassasiyetin spor camiasından da beklendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

    "Kulübümüz bünyesinde yetişen futbolcular yalnızca sportif başarıları ile değil, sağlam karakterleriyle de ülke futboluna her zaman örnek olmuştur. Çünkü , futbolcularının sportif olduğu kadar, kişisel ve ahlaki gelişimlerini de en sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için azami özen göstermektedir. Bu bağlamda, bünyemizde yetişmiş ve yetişmekte olan futbolculara ilişkin kulüp olarak gösterdiğimiz hassasiyet, çaba ve ilginin, aynı özen ve duyarlılıkla spor camiasında da karşılık bulmasını beklemekteyiz. Haliyle geleceğimiz olan genç futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olması, Trabzonspor'un olduğu kadar ülke futbolunun da selameti açısından önem taşımaktadır."

    1. 11.6.2018 14:17
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