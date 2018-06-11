Trabzonspor iki ismin peşinde! – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    iki ismin peşinde!

    Trabzonspor iki ismin peşinde!

    'dan , 'dan ve 'dan ile ilgilinen Fırtına, 1 futbolcu ile ön protokol imzaladı.

    'dan , 'dan ve 'dan ile ilgilinen Fırtına, 1 futbolcu ile ön protokol imzaladı. geçtiğimiz sezon İstanbulspor'da 34 maça çıkan ve bir gol, iki asistlik performans sergileyen, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki orta saha Onur Ergün ile ön protokol imzaladı.

    ARAO İÇİN TEMAS
    Orta sahada Onazi ve Kucka'nın ayrılma ihtimali karşısında gündeme alınan Willian Arao transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Flemengo taraftarları takımlarından gitmesini istedikleri Arao'ya Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, bu durum bordo-mavili kulübün kafasını karıştırdı. Ancak oyuncuyu daha önce birçok kez izleyen ve olumlu raporlar alan Fırtına'nın bu için yakında resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Willian için kulübüne satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapılacağı dile getirildi.
    1. 11.6.2018
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