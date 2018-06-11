Trabzonspor iki ismin peşinde!
Karabükspor'dan Tayyib Talha, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer ve Samsunspor'dan Enes İlkin ile ilgilinen Fırtına, 1 futbolcu ile ön protokol imzaladı.
ARAO İÇİN TEMAS
Orta sahada Onazi ve Kucka'nın ayrılma ihtimali karşısında gündeme alınan Willian Arao transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Flemengo taraftarları takımlarından gitmesini istedikleri Arao'ya Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, bu durum bordo-mavili kulübün kafasını karıştırdı. Ancak oyuncuyu daha önce birçok kez izleyen ve olumlu raporlar alan Fırtına'nın bu transfer için yakında resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Willian için Brezilya kulübüne satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapılacağı dile getirildi.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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