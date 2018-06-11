İşte Trabzonspor'un transfer stratejisi – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    İşte 'un stratejisi

    İşte <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> stratejisi

    ekibinde stratejisi iki plan üzerine kuruldu. İlk tercih stopere takviye yapılması.

    ekibinde stratejisi iki plan üzerine kuruldu. İlk tercih stopere takviye yapılması. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun diğer mevkideki oyuncular konusunda "Elimizi çabuk tutmalıyız, başka talipler de çıkıyor" şeklindeki öneriye, "Önce savunma transferini halledelim" dediği öğrenildi. Bonservisi yüksek oyunculardan uzak durmayı tercih eden 'un önceliği sözleşmesi bitenler. Yönetimin transferdeki ikinci stratejisi ise ayrılacakların yerinin doldurulması. Giden her futbolcu için hemen gerekli takviyeler yapılacak.

    1-Öncelikle defansa takviye yapılacak
    2-Bonservisi olmayan isimler liste başı

    17 FUTBOLCU ALT YAPIDAN
    Öze dönüş projesini hayata geçiren ve alt yapıdan yeni isimler çıkarmak isteyen Trabzon'un kardosunda ilginç bir durum var. Fırtına'nın kadrosundaki futbolcu sayısı 35'e ulaştı, söz konusu rakamın 17'sini alt yapıdan yetişen oyuncular oluşturdu.

    1. 11.6.2018
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