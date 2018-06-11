İşte Trabzonspor'un transfer stratejisi
Karadeniz ekibinde transfer stratejisi iki plan üzerine kuruldu. İlk tercih stopere takviye yapılması.
Karadeniz ekibinde transfer stratejisi iki plan üzerine kuruldu. İlk tercih stopere takviye yapılması. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun diğer mevkideki oyuncular konusunda "Elimizi çabuk tutmalıyız, başka talipler de çıkıyor" şeklindeki öneriye, "Önce savunma transferini halledelim" dediği öğrenildi. Bonservisi yüksek oyunculardan uzak durmayı tercih eden Trabzonspor'un önceliği sözleşmesi bitenler. Yönetimin transferdeki ikinci stratejisi ise ayrılacakların yerinin doldurulması. Giden her futbolcu için hemen gerekli takviyeler yapılacak.
1-Öncelikle defansa takviye yapılacak
2-Bonservisi olmayan isimler liste başı
17 FUTBOLCU ALT YAPIDAN
Öze dönüş projesini hayata geçiren ve alt yapıdan yeni isimler çıkarmak isteyen Trabzon'un kardosunda ilginç bir durum var. Fırtına'nın kadrosundaki futbolcu sayısı 35'e ulaştı, söz konusu rakamın 17'sini alt yapıdan yetişen oyuncular oluşturdu.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
İşte Trabzonspor'un transfer stratejisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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