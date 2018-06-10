Ünal Karaman herkesin fikrini alacak – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    herkesin fikrini alacak

    Ünal Karaman herkesin fikrini alacak

    , 'da mutlu olacak oyuncu kadrosu oluşturmayı planlıyor.

    , 'da mutlu olacak oyuncu kadrosu oluşturmayı planlıyor. Kadroda yer alan futbolcularla birlikte kamp öncesi görüşmeler yapacak deneyimli hoca, tek tek talebelerinin fikirlerini alarak yeni yol haritasını belirleyecek.

    9 TAKVİYE YAPILACAK
    çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un 2 stoper, 1 kaleci, 2 bek, 1 orta saha, 2 kanat ve 1 forvet oyuncusu takviye yapacağı öğrenildi. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren yönetimin her bölge için en az 2 alternatif isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

    4 İSME VEDA EDİLDİ
    Kadroyu gençleştirmek isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'ın da verdiği rapor doğrultusunda 4 isimle vedalaştı. temsilci ile sözleşmeleri sona eren N'Doye, Durica, Uğur ile kiralık Hubocan ile yolların kesin olarak ayrıldığı ifade edildi. Bu isimlere teşekkür edildi.

    KAMP YERİ SLOVENYA
    Fırtına, Ünal Karaman önderliğinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp gerçekleştirecek. Trabzon'da 26 Haziran'da toplanacak bordo- mavililer, iki etap halinde Slovenya'da yapacak. 1 Temmuz'da Slovenya'ya gidecek Trabzonspor, 24 Temmuz'a kadar burada idman yapacak.

    1. 10.6.2018
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