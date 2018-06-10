Trabzonspor'un Portekezli oyuncusu Joao Pereira dünya evine girdi – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'un Portekezli oyuncusu dünya evine girdi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un Portekezli oyuncusu <a href="/index/joao-pereira?id=20296e2f-964d-4ff2-a419-cc2aaed1d944" class="" rel="tag">Joao Pereira</a> dünya evine girdi

    'un Portekizli oyuncusu , uzun süredir birlikte olduğu Hintli sevgilisi ile dünya evine girdi.

    Geçtiğimiz sezon devre arasında 'dan 'a transfer olan , uzun süredir birlikte olduğu Hintli ile dünya evine girdi.

    Bordo-mavili kulüpte ve Trabzon'da mutlu olduğunu her fırsatta hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ifade eden oyuncu, sözleşmesini ise 2020 yılına kadar uzatmıştı. Bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlayan, şehre de alışan başarılı futbolcu, uzun süredir Trabzon'da birlikte yaşadığı Hintli sevgilisi ile ilk olarak Hint geleneklerine göre görkemli bir düğün yaptı. Çift daha sonra Portekiz'de düzenledikleri düğün ile de dünya evine girdi. Pereira ve Natacha mutlu anlarını ise hesaplarından paylaştılar.
    1. 10.6.2018 11:59
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