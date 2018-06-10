Trabzonspor'un Portekezli oyuncusu Joao Pereira dünya evine girdi
Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, uzun süredir birlikte olduğu Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünya evine girdi.
Bordo-mavili kulüpte ve Trabzon'da mutlu olduğunu her fırsatta sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ifade eden oyuncu, sözleşmesini ise 2020 yılına kadar uzatmıştı. Bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlayan, şehre de alışan başarılı futbolcu, uzun süredir Trabzon'da birlikte yaşadığı Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile ilk olarak Hint geleneklerine göre görkemli bir düğün yaptı. Çift daha sonra Portekiz'de düzenledikleri düğün ile de dünya evine girdi. Pereira ve Natacha mutlu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
- 10.6.2018 11:59
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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