Trabzonspor'da yerliler satılmayacak – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'da yerliler satılmayacak

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da yerliler satılmayacak

    yönetiminin kadroda yer alan yerli oyuncuları tutmayı planlarken, yabancı oyuncularına gelebilecek teklifleri ise değerlendireceği belirtildi.

    Bu sezon 'de hedeflerinin uzağında kalan , kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan da beklenilen verimi alamadı.Tüm yabancı oyuncular için yapılacak teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavili kulüp,gelecek sezon için yeni bir yapılanmayla zirveye oynayan kadronun temellerini kurmayı planlamaya başladı. 'un yeni yönetim kurulu, bordo-mavili kulübün genel koordinatörü Özkan Sümer ve 'ın, kulübün çıkarları doğrultusunda yabancı futbolculara gelen teklifleri ele alacağı, uygun gördüklerini kabul edip kolaylık sağlayacağı bildirildi.

    Yerliler korunacak
    yönetimi, çoğunluğu altyapıdan gelen yerli oyuncularını kadroda tutacak. Takımın iki genç yıldızı ve 'e dolaylı yollardan teklif gelmesine karşın yazılı resmi teklife göre bir değerlendirme yapacak olan Karadeniz ekibi, futbolcularını da bu süreçte korumak için önemli bir çaba harcıyor. Haklarında çıkan transfer haberleri nedeniyle oyuncuların kafalarının karışmasını istemeyen Kulüp Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in, ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı ve oyuncuyla uzun süren bir sohbet gerçekleştirdikleri öğrenildi.

    Bordo-mavililer, kadrosunda bulunan yerli oyuncuları takımda tutmayı planlarken, elindeki yüksek maliyetli futbolcuların yanı sıra yabancılara gelebilecek tüm tekliflere ise açık. Kadroyu gençleştirmek isteyen Trabzonspor, sezonun sona ermesiyle sözleşmeleri biten N'Doye, Durica, Uğur ve kiralık Hubocan ile yollarını ayırmıştı.
    Trabzonspor, Abdurrahim Dursun, , Hasan Batuhan Artaslan, Hüseyin Türkmen, Kamil , , Okay Yokuşlu, , , , ve Uğurcan Çakır gibi isimleri kadroda tutmayı planlıyor. Cafer Tosun, Sefa Akgün, Kerem Baykuş, Ayberk Kardaş, Sevinç gibi genç yeteneklerin de 1 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak olan kamp götürülmesi bekleniyor.

    Trabzonspor'un gençlerine şans doğdu
    İçinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle kendi öz kaynaklarını kullanmada kararlı olan Trabzonspor'da kadroda bulunan ve alt yapıdan gelecek genç oyunculara önemli bir fırsat doğdu. Kulüp Genel Koordinatörü Özkan Sümer ve , bire bir genç oyuncularla görüşmeler yaparak onları ilk planda temmuz ayında başlayacak olan kamp ortamına hazırlamaya çalışıyor. Diğer taraftan da gelecek vaat eden futbolcuların yeteneklerini ön plana çıkartmanın formülleri üzerinde duran Sümer ve Karaman, Yusuf ile gibi yeni isimleri kadroya kazandırmak istiyor.
    1. 10.6.2018 14:43
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