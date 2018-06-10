Trabzonspor'da localar TL’den satışta
Medical Park Stadyumu'ndaki loca fiyatları euro'dan TL'ye çevrildi.
Medical Park Stadyumu'ndaki loca fiyatları euro'dan TL'ye çevrildi. Bordo- mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreç göz önüne alınarak daha önceden euro olarak belirlenen ve satışa sunulan localarımız bu sezon itibarıyla TL olarak satışa sunulacaktır. Pazartesi'den (yarın) itibaren başlayacak yeni loca satışları ve mevcut locaların sürelerinin uzatma şartları da belirlendi. Buna göre, batı tarafındaki VIP localar 3 sezonluk satılacak, doğu, köşe ve kale arkalarındaki localar ise sezonluk, iki sezonluk ve üç sezonluk şeklinde alınabilecek." Locaların fiyatları 100 bin TL ile 1.5 milyon TL (3 yıllık) arasında değişiyor.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Trabzonspor'da localar TL’den satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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