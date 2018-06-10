Trabzonspor'da localar TL’den satışta

Medical Park Stadyumu'ndaki loca fiyatları euro'dan TL'ye çevrildi. Bordo- mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreç göz önüne alınarak daha önceden euro olarak belirlenen ve satışa sunulan localarımız bu sezon itibarıyla TL olarak satışa sunulacaktır. Pazartesi'den (yarın) itibaren başlayacak yeni loca satışları ve mevcut locaların sürelerinin uzatma şartları da belirlendi. Buna göre, batı tarafındaki VIP localar 3 sezonluk satılacak, doğu, köşe ve kale arkalarındaki localar ise sezonluk, iki sezonluk ve üç sezonluk şeklinde alınabilecek." Locaların fiyatları 100 bin TL ile 1.5 milyon TL (3 yıllık) arasında değişiyor.