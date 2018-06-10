Damien Da Silva adım adım Trabzonspor'a
Caen’den ayrılan Damien Da Silva yıllık 700 bin euro ücreti kabul etti ancak imza parası istedi. Yönetim bu sorunu çözmeye çabalıyor
Trabzonspor'da transfer harekatı şekillenmeye başladı. İlk etapta takımdan ayrılan Durica, Hubocan ve Uğur'un yerine iki yabancı stoper takviyesi yapılacak. Fransız savunmacı Damien Da Silva ile birçok konuda anlaşmasına rağmen bonservisi elinde bulunan oyuncunun imza parası istemesi nedeniyle son noktanın konulamadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya kamp dönemine kadar kesin imza attırmayı planlayan bordo-mavililerin oyuncuya yıllık 700 bin euro verdiği ancak imza parasına yanaşmadığı öğrenildi.
ÖZKAN SÜMER ONAY VERDİ
Görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da sıklaşarak devam edeceği belirtildi. Scout ekibi ve genel koordinatör Özkan Sümer'in Silva'nın kesinlikle transfer edilmesi konusunda hemfikir olduğu ve tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atan Silva, özellikle ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor
TRANSFER POLİTİKASI / OLCAY ÇAKIR
Stoper mevkii için en az 2 oyuncu şart. Düşük maliyetli, iyi performanslı, "bu takımın oyuncusu" olma beklentisi ile her dönem transfer umutlusu bazı taraftarların gönlünün edilmesi aynı anda nasıl gerçekleşecek merak konusu! Da Silva'nın, adı ilk anıldığı an ki fiyatı ile bugünkü duyulan fiyatı arasında uçurum olması ülkemizde transfer işinde araya girenlerin sektörü nasıl kasıp kavurduğunu görmemiz adına önemli. Trabzonspor'un en zor günleri başlamış oldu. Doğru ve gizli transfer politikası ile mesafe alınacaktır!
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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