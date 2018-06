Trabzonspor'da transfer harekatı şekillenmeye başladı. İlk etapta takımdan ayrılan Durica, Hubocan ve Uğur'un yerine iki yabancı stoper takviyesi yapılacak. Fransız savunmacı Damien Da Silva ile birçok konuda anlaşmasına rağmen bonservisi elinde bulunan oyuncunun imza parası istemesi nedeniyle son noktanın konulamadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya kamp dönemine kadar kesin imza attırmayı planlayan bordo-mavililerin oyuncuya yıllık 700 bin euro verdiği ancak imza parasına yanaşmadığı öğrenildi.



ÖZKAN SÜMER ONAY VERDİ

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da sıklaşarak devam edeceği belirtildi. Scout ekibi ve genel koordinatör Özkan Sümer'in Silva'nın kesinlikle transfer edilmesi konusunda hemfikir olduğu ve tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atan Silva, özellikle ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor



TRANSFER POLİTİKASI / OLCAY ÇAKIR

Stoper mevkii için en az 2 oyuncu şart. Düşük maliyetli, iyi performanslı, "bu takımın oyuncusu" olma beklentisi ile her dönem transfer umutlusu bazı taraftarların gönlünün edilmesi aynı anda nasıl gerçekleşecek merak konusu! Da Silva'nın, adı ilk anıldığı an ki fiyatı ile bugünkü duyulan fiyatı arasında uçurum olması ülkemizde transfer işinde araya girenlerin sektörü nasıl kasıp kavurduğunu görmemiz adına önemli. Trabzonspor'un en zor günleri başlamış oldu. Doğru ve gizli transfer politikası ile mesafe alınacaktır!