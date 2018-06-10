Damien Da Silva adım adım Trabzonspor'a – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Da adım adım 'a

    <a href="/index/damien?id=b707f158-9e95-4d22-bc4f-92de59e87075" class="" rel="tag">Damien</a> Da <a href="/index/silva?id=442dbdf0-1a0b-4c69-9a96-23bb5dd2b0f2" class="" rel="tag">Silva</a> adım adım <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'a

    ’den ayrılan Da yıllık 700 bin euro ücreti kabul etti ancak imza parası istedi. Yönetim bu sorunu çözmeye çabalıyor

    'da harekatı şekillenmeye başladı. İlk etapta takımdan ayrılan Durica, Hubocan ve Uğur'un yerine iki yabancı stoper takviyesi yapılacak. Fransız savunmacı Da ile birçok konuda anlaşmasına rağmen bonservisi elinde bulunan oyuncunun imza parası istemesi nedeniyle son noktanın konulamadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya kamp dönemine kadar kesin imza attırmayı planlayan bordo-mavililerin oyuncuya yıllık 700 bin euro verdiği ancak imza parasına yanaşmadığı öğrenildi.

    ÖZKAN SÜMER ONAY VERDİ
    Görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da sıklaşarak devam edeceği belirtildi. Scout ekibi ve genel koordinatör 'in 'nın kesinlikle edilmesi konusunda hemfikir olduğu ve tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 'de 36 maça çıkan ve 4 gol atan Silva, özellikle ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor

    TRANSFER POLİTİKASI / OLCAY ÇAKIR
    Stoper mevkii için en az 2 oyuncu şart. Düşük maliyetli, iyi performanslı, "bu takımın oyuncusu" olma beklentisi ile her dönem transfer umutlusu bazı taraftarların gönlünün edilmesi aynı anda nasıl gerçekleşecek merak konusu! Da Silva'nın, adı ilk anıldığı an ki fiyatı ile bugünkü duyulan fiyatı arasında uçurum olması ülkemizde transfer işinde araya girenlerin sektörü nasıl kasıp kavurduğunu görmemiz adına önemli. 'un en zor günleri başlamış oldu. Doğru ve gizli transfer politikası ile mesafe alınacaktır!

    1. 10.6.2018
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