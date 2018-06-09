Sosa’ya teklif – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’ya teklif

    <a href="/index/sosa?id=6908523e-798d-443f-9955-70c5fedba4b9" class="" rel="tag">Sosa</a>’ya teklif
    Maliyetli oyuncularla ilgili tasarrufa gitmeye hazırlanan 'da ile masaya oturuldu. 3 milyon 240 bin euro yıllık ücret alan 'ya yönetim "Paranı 1 milyon 750 bin euro'ya indirelim ve bizimle kal" dedi. Arjantinli 10 numara bunu kabul ederse yola devam edilecek.
    1. 9.6.2018
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