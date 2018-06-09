Sokağa atacak halimiz yok – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Sokağa atacak halimiz yok

    Sokağa atacak halimiz yok
    GENEL koordinatör Özkan , konusunda konuştu. Sümer, "Burak ile görüşmedik. Sözleşmeli oyuncumuz ve bize Burak ile ilgili gelen herhangi öneri, talep yok. Bizim de var olan futbolcumuzu kalkıp sokağa atacak halimiz yok. Kampta yer alacak" ifadesini kullandı.
    1. 9.6.2018
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