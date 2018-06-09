Sebebi kötü ameliyat mı? – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Sebebi kötü ameliyat mı?

    Sebebi kötü ameliyat mı?
    kampında şov yapan Ebrar Cumur bir türlü iyileşemedi. 18 yaşındaki yeteneğin ön çapraz bağları U21 takımının Osmanlı maçında kopmuştu. Aradan 7 ay geçmesine rağmen iyileşmeyen Ebrar'ın ameliyatının iyi yapılmadığı, ayağında ödem oluştuğu öne sürüldü.
    1. 9.6.2018
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