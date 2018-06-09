Ronielson’a Trabzonspor kancası – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’a kancası

    <a href="/index/ronielson?id=2ac06fc7-ac63-48f4-8f5d-9c3c0ffee4b7" class="" rel="tag">Ronielson</a>’a <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> kancası
    Geçtığimiz sezon kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan , bu mevki üzerinde transfere yoğunlaşırken aradığı oyuncuyu 'da buldu. Bordo-mavililer son olarak Japon Ligi ekibi Albirex Niigata'da oynayan ve sakatlık nedeniyle 4 aydır forma giyemeyen Da Silva Barbosa'nun transferini bitirmeye kararlı. Bonservisi elinde olan Barbosa ile temasa geçen ekibi, teklif sundu. Bonus niteliğinde bir imza parası ve 3 yıllık sözleşme karşılığında 'a senelik 700 bin euro öneren yönetimin gelecek hafta işi bitirmesi bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Barbosa'nın yeni İbrahim Yattara olabileceği belirtiliyor. Son derece süratli stili, top tekniği ve attığı goller sonrasındaki taklaları ile de dikkat çeken 23 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 32 maçta 7 gol kaydetti.
    1. 9.6.2018
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