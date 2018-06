Okay kalmak istiyor

2015-16 sezonundan bugüne Trabzonspor forması giyen ve bir önceki başkan Muharrem Usta yönetimi döneminde sözleşmesi 2020'ye kadar uzatılan Okay Yokuşlu 'nun mukavelesine koyulan 'Avrupa'dan bir kulüp 6.5 milyon euro getirirse serbest kalır' maddesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini ve sadece bu yılı kapsadığı öğrenildi. 2018-19 sezonu için 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ve 200 bin euro da imza parası alacak Okay için 15 Haziran'a kadar Avrupa'dan bir kulübün 6.5 milyon euro yatırmaması durumunda genç orta saha oyuncusunun tüm hakları Trabzonspor'da olacak ve sonraki teklifleri kulüp değerlendirebilecek. Fırtına ile bugüne kadar 106 maça çıkan, bu periyotta 10 gol, 5 asistlik performans sergileyen Okay, 2017-18 sezonunu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay Yokuşlu ile ilgili şunları söyledi: "Sözleşmedeki serbest kalma maddesi 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsıyor. Şu an için bize intikal eden bir durum yok. Oyuncumuzun da bizden bir talebi yok."