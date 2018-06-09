Milan maçı ertelenecek – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
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    maçı ertelenecek

    <a href="/index/milan?id=de8379c7-5949-4956-b693-9bc6a147dc66" class="" rel="tag">Milan</a> maçı ertelenecek
    Sosa için 1 milyon euro ödeyerek ile yapmaları gereken hazırlık maçının erteleneceğini belirten Sümer, "Bu yıl önemli bir açılış planlayacağız. Bu açılışa davet edeceğimiz takım olacak. ile para ödeme maçımız var ama tarih yok. Önümüzdeki yıla aktarmayı düşünüyoruz" dedi.
    1. 9.6.2018
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