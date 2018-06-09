Birçoğu ile konuşacağım – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Birçoğu ile konuşacağım

    Birçoğu ile konuşacağım
    'da bulunan oyuncularla görüşmeye başladığını vurgulayan Sümer, "Belki futbolcuların tümüyle değil ama bazılarıyla bire bir görüşme yapacağım. Önce o çocukların durumu netleşecek. Kafalarında bir yığın problemleri, kaygıları var. netleşmeli" dedi.
    1. 9.6.2018
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