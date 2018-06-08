Genel koordinatör Özkan Sümer, transfer çalışmaları ve geleceğe yönelik planlamaları hakkında bilgiler verdi. İşte Sümer'in sözlerinden önemli satır başları:

Transferde önceliğimiz merkez savunma. Kamp öncesinde neticeye ulaşır. Önceliğimiz elbette yurt içi ama yapamazsak yurt dışından tamamlama gayretindeyiz.

Trabzonspor yeniden ihtimaller üzerinden oyuncu almayacak. Futbolcunun devamlılığına bakacağız. Ama asıl güvencemiz kendi kaynaklarımızdan katacağımız isimlerin verimli olacağı doğrultusunda

Trabzonspor'un en önemli kazanımı, kendi olma değerini elde edip onun üzerinde bütün etkinliği kurmak gibi bir kararlılık göstermesi. Bu yönde çalışmalarımız var.

Altyapıdan katılacak oyuncuları yeni dönemde de görebileceğiz. Altyapıdan gelecek oyuncular profesyonel takıma dahil edilmediği takdirde artık 1461 Trabzon'da yer alacak



ALTYAPIYA HAMiT CiHAN'I GETiRDiK

Sümer, "Altyapıda gençlik geliştirme merkezimiz var. Onu gerçek manada bir akademiyi dönüştürme çalışmalar yapıyoruz. Birikimi olan Hamit Cihan'ı burada görevlendirdik" dedi.