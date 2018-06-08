Trabzonspor'da öncelik savunmada – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    'da öncelik savunmada

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da öncelik savunmada

    koordinatör Sümer, “Bir takım girişimlerimiz iyi şekilde ilerliyor Kamp öncesinde sonuçlanır. Önce yurt içinden almak istiyoruz” dedi

    koordinatör Özkan Sümer, çalışmaları ve geleceğe yönelik planlamaları hakkında bilgiler verdi. İşte Sümer'in sözlerinden önemli satır başları:

    Transferde önceliğimiz merkez savunma. Kamp öncesinde neticeye ulaşır. Önceliğimiz elbette yurt içi ama yapamazsak yurt dışından tamamlama gayretindeyiz.

    yeniden ihtimaller üzerinden oyuncu almayacak. Futbolcunun devamlılığına bakacağız. Ama asıl güvencemiz kendi kaynaklarımızdan katacağımız isimlerin verimli olacağı doğrultusunda

    'un en önemli kazanımı, kendi olma değerini elde edip onun üzerinde bütün etkinliği kurmak gibi bir kararlılık göstermesi. Bu yönde çalışmalarımız var.

    Altyapıdan katılacak oyuncuları yeni dönemde de görebileceğiz. Altyapıdan gelecek oyuncular profesyonel takıma dahil edilmediği takdirde artık 1461 Trabzon'da yer alacak

    ALTYAPIYA HAMiT CiHAN'I GETiRDiK
    Sümer, "Altyapıda gençlik geliştirme merkezimiz var. Onu gerçek manada bir akademiyi dönüştürme çalışmalar yapıyoruz. Birikimi olan Hamit Cihan'ı burada görevlendirdik" dedi.

    1. 8.6.2018
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