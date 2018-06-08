Trabzonspor'da öncelik savunmada
Genel koordinatör Sümer, “Bir takım girişimlerimiz iyi şekilde ilerliyor Kamp öncesinde sonuçlanır. Önce yurt içinden almak istiyoruz” dedi
Genel koordinatör Özkan Sümer, transfer çalışmaları ve geleceğe yönelik planlamaları hakkında bilgiler verdi. İşte Sümer'in sözlerinden önemli satır başları:
Transferde önceliğimiz merkez savunma. Kamp öncesinde neticeye ulaşır. Önceliğimiz elbette yurt içi ama yapamazsak yurt dışından tamamlama gayretindeyiz.
Trabzonspor yeniden ihtimaller üzerinden oyuncu almayacak. Futbolcunun devamlılığına bakacağız. Ama asıl güvencemiz kendi kaynaklarımızdan katacağımız isimlerin verimli olacağı doğrultusunda
Trabzonspor'un en önemli kazanımı, kendi olma değerini elde edip onun üzerinde bütün etkinliği kurmak gibi bir kararlılık göstermesi. Bu yönde çalışmalarımız var.
Altyapıdan katılacak oyuncuları yeni dönemde de görebileceğiz. Altyapıdan gelecek oyuncular profesyonel takıma dahil edilmediği takdirde artık 1461 Trabzon'da yer alacak
ALTYAPIYA HAMiT CiHAN'I GETiRDiK
Sümer, "Altyapıda gençlik geliştirme merkezimiz var. Onu gerçek manada bir akademiyi dönüştürme çalışmalar yapıyoruz. Birikimi olan Hamit Cihan'ı burada görevlendirdik" dedi.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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