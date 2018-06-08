Karadeniz ekibinde 11. yılını tamamlamaya hazırlanan kaptan Onur'un fedaya olumlu bakması yöneticileri memnun etti. Aldığı 2 milyon 250 bin euro'dan 500 bin euro indirime gidecek olan tecrübeli eldiven için yöneticiler, "Kendisinden beklediğimiz de budur. Bu hareket çok önemli" dediler.