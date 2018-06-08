Onur bizi mutlu eder – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    bizi mutlu eder

    <a href="/index/onur?id=8f56d426-f07d-414c-99e0-33e7aeaab40a" class="" rel="tag">Onur</a> bizi mutlu eder

    ekibinde 11. yılını tamamlamaya hazırlanan kaptan 'un fedaya olumlu bakması yöneticileri memnun etti.

    ekibinde 11. yılını tamamlamaya hazırlanan kaptan 'un fedaya olumlu bakması yöneticileri memnun etti. Aldığı 2 milyon 250 bin euro'dan 500 bin euro indirime gidecek olan tecrübeli eldiven için yöneticiler, "Kendisinden beklediğimiz de budur. Bu hareket çok önemli" dediler.

    1. 8.6.2018
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