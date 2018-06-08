Alanya Rodallega'ya resmen talip
Geçen sezon istediği forma şansını bulamamaktan yakınan Hugo Rodallega'ya Süper lig ekibi Aytemiz Alanyaspor talip oldu.
Geçen sezon istediği forma şansını bulamamaktan yakınan Hugo Rodallega'ya Süper lig ekibi Aytemiz Alanyaspor talip oldu. Tecrübeli golcünün sözleşmesinde yer alan, "1 milyon 750 bin euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmak isteyen Akdeniz temsilcisi, bordo- mavili yöneticilerle diyaloğa geçip teklif yaptıktan sonra oyuncuyla görüşecek. Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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