Alanya Rodallega'ya resmen talip

Geçen sezon istediği forma şansını bulamamaktan yakınan Hugo Rodallega'ya Süper lig ekibi Aytemiz Alanyaspor talip oldu. Tecrübeli golcünün sözleşmesinde yer alan, "1 milyon 750 bin euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmak isteyen Akdeniz temsilcisi, bordo- mavili yöneticilerle diyaloğa geçip teklif yaptıktan sonra oyuncuyla görüşecek. Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.