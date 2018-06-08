Alanya Rodallega'ya resmen talip – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Alanya Rodallega'ya resmen talip

    Alanya Rodallega'ya resmen talip

    Geçen sezon istediği forma şansını bulamamaktan yakınan 'ya ekibi talip oldu.

    Geçen sezon istediği forma şansını bulamamaktan yakınan 'ya ekibi talip oldu. Tecrübeli golcünün sözleşmesinde yer alan, "1 milyon 750 bin euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmak isteyen temsilcisi, bordo- mavili yöneticilerle diyaloğa geçip teklif yaptıktan sonra oyuncuyla görüşecek. gerçekleşme ihtimali yüksek.

    1. 8.6.2018
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