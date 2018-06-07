Trabzonspor'da Muhammed Şengezer harekatı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da harekatı

    Trabzonspor'da Muhammed Şengezer harekatı

    , ’un 1.92’lik kalecisi ’i listesine aldı. Amaç transferi takasla bitirmek

    Karadeniz Fırtınası, gelecek sezona 4 kaleciyle girmek istiyor. As kaleci 'ın ardından iki genç eldiven Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut da takımda tutulacak. Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado ile yollar ayrılıyor. , yedek kaleci olarak 'dan 'i istiyor. 21 yaşındaki eldiven için takas formülü gündemde.

    5 MAÇTA GOL YEMEDİ
    Muhammed Şengezer bu sezon Bursaspor formasını 8 maçta taşıdı. Yeşil- beyazlılar onun 11'de olduğu 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Refleksleri bir hayli güçlü olan 21 yaşındaki eldiven 1.85 boyunda, 75 kilo ağırlığında. Özellikle penaltı vuruşlarında güçlü sezgileriyle ön plana çıkıyor. Özgüveni yüksek ve soğukkanlı bir eldiven. Bursaspor'un altyapı kategorilerinde de forma giyen Muhammed gelecek vaat eden bir isim.

    TAM BİR PENALTI CANAVARI
    Muhammed Şengezer kupada adından söz ettirdi. Yeni Altındağ- Bursa maçında 2 penaltı kurtarmıştı.
    1. 7.6.2018
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