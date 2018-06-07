Trabzonspor'da Muhammed Şengezer harekatı
Trabzonspor, Bursaspor’un 1.92’lik kalecisi Muhammed Şengezer’i listesine aldı. Amaç transferi takasla bitirmek
5 MAÇTA GOL YEMEDİ
Muhammed Şengezer bu sezon Bursaspor formasını 8 maçta taşıdı. Yeşil- beyazlılar onun 11'de olduğu 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Refleksleri bir hayli güçlü olan 21 yaşındaki eldiven 1.85 boyunda, 75 kilo ağırlığında. Özellikle penaltı vuruşlarında güçlü sezgileriyle ön plana çıkıyor. Özgüveni yüksek ve soğukkanlı bir eldiven. Bursaspor'un altyapı kategorilerinde de forma giyen Muhammed gelecek vaat eden bir isim.
TAM BİR PENALTI CANAVARI
Muhammed Şengezer kupada adından söz ettirdi. Yeni Altındağ- Bursa maçında 2 penaltı kurtarmıştı.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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