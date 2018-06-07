Trabzonspor transfer şifrelerini belirledi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    şifrelerini belirledi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> şifrelerini belirledi

    , yaz transferi rotasını 4 ayrı başlıkta topladı.

    , yaz transferi rotasını 4 ayrı başlıkta topladı.

    1- Harekat planını belirlemek için indirim istenen , Sosa ve Juraj Kucka'nın cevapları bekleniyor.

    2- Oyuncularla tek tek konuşulacak. Kabul eden futbolcuların ücretleri artık TL üzerinden verilecek.

    3- Yabancı transferde , , , ve pazarları ayrıntılı inceleniyor.

    4- Yurt içi transferde sadece genç oyuncular taranıyor. Belirlenen isimlerle görüşmeler sürüyor.
    1. 7.6.2018
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