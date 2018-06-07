Ahmet Ağaoğlu: ‘Yasak gelmeyecek’
Trabzonspor'a transfer yasağı gelecek mi?.. Merak edilen bu soruya başkan Ahmet Ağaoğlu cevap verdi.
Trabzonspor'a transfer yasağı gelecek mi?.. Merak edilen bu soruya başkan Ahmet Ağaoğlu cevap verdi. Ağaoğlu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Transfer yasağı ile ilgili bir sorunumuz bulunmuyor. Geldiğimizden bu yana bu transfer yasağı konusuna karşı direniyoruz. Önümüze gelen her dosyayı tek tek çözüyoruz. Önümüze gelen her engeli şimdiye kadar aşmayı bildik. Bundan sonra da doğru adımlarla Trabzonspor'un geleceğini hazırlamaya devam edeceğiz"
- 7.6.2018
-
Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
-
Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
-
Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Ahmet Ağaoğlu: ‘Yasak gelmeyecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.