Ahmet Ağaoğlu: ‘Yasak gelmeyecek’ – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    : ‘Yasak gelmeyecek’

    Ahmet Ağaoğlu: ‘Yasak gelmeyecek’

    'a yasağı gelecek mi?.. Merak edilen bu soruya başkan cevap verdi.

    'a yasağı gelecek mi?.. Merak edilen bu soruya başkan cevap verdi. Ağaoğlu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Transfer yasağı ile ilgili bir sorunumuz bulunmuyor. Geldiğimizden bu yana bu transfer yasağı konusuna karşı direniyoruz. Önümüze gelen her dosyayı tek tek çözüyoruz. Önümüze gelen her engeli şimdiye kadar aşmayı bildik. Bundan sonra da doğru adımlarla Trabzonspor'un geleceğini hazırlamaya devam edeceğiz"

    1. 7.6.2018
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