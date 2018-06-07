Ahmet Ağaoğlu: ‘Yasak gelmeyecek’

Trabzonspor'a transfer yasağı gelecek mi?.. Merak edilen bu soruya başkan Ahmet Ağaoğlu cevap verdi. Ağaoğlu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Transfer yasağı ile ilgili bir sorunumuz bulunmuyor. Geldiğimizden bu yana bu transfer yasağı konusuna karşı direniyoruz. Önümüze gelen her dosyayı tek tek çözüyoruz. Önümüze gelen her engeli şimdiye kadar aşmayı bildik. Bundan sonra da doğru adımlarla Trabzonspor'un geleceğini hazırlamaya devam edeceğiz"