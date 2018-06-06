İlk feda Onur’dan
Yönetimin fedakarlık çağrısına ilk olumlu yanıtı kaptan Onur verdi.
Yönetimin fedakarlık çağrısına ilk olumlu yanıtı kaptan Onur verdi. Tecrübeli eldivenin önümüzdeki günlerde yönetimle masaya oturarak yapılacak indirim detaylarını belirlemesi bekleniyor. Onur'un yapacağı fedakarlığın asgari 500 bin euro seviyesinde olacağı ancak henüz ayrıntıların netleşmediği öğrenildi. Yıllık 2.2 milyon euro alan Onur'un ardından Sosa, Kucka ve Burak ile de masaya oturulacak.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
İlk feda Onur’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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