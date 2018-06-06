İlk feda Onur’dan – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    İlk feda ’dan

    İlk feda Onur’dan

    Yönetimin fedakarlık çağrısına ilk olumlu yanıtı kaptan verdi.

    Yönetimin fedakarlık çağrısına ilk olumlu yanıtı kaptan verdi. Tecrübeli eldivenin önümüzdeki günlerde yönetimle masaya oturarak yapılacak indirim detaylarını belirlemesi bekleniyor. Onur'un yapacağı fedakarlığın asgari 500 bin euro seviyesinde olacağı ancak henüz ayrıntıların netleşmediği öğrenildi. Yıllık 2.2 milyon euro alan Onur'un ardından Sosa, Kucka ve Burak ile de masaya oturulacak.

    1. 6.6.2018
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