İlk feda Onur’dan

Yönetimin fedakarlık çağrısına ilk olumlu yanıtı kaptan Onur verdi. Tecrübeli eldivenin önümüzdeki günlerde yönetimle masaya oturarak yapılacak indirim detaylarını belirlemesi bekleniyor. Onur'un yapacağı fedakarlığın asgari 500 bin euro seviyesinde olacağı ancak henüz ayrıntıların netleşmediği öğrenildi. Yıllık 2.2 milyon euro alan Onur'un ardından Sosa, Kucka ve Burak ile de masaya oturulacak.