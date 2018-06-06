Ağaoğlu: Deniz bitti – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Ağaoğlu: Deniz bitti

    Ağaoğlu: Deniz bitti

    “Yeniden ‘şahlanışa’ geçme sürecimiz elbette ki kolay olmayacak Boş vaatlerle camiamızı kandırmak yerine ‘gerçekleri’ anlatıyoruz”

    Başkan , kulübün dergisinde taraftarlardan güven istedi. 'un dünyasına uygun, geleceğini şekillendirecek adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini anlatan ve taraftarlara seslenen Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Özellikle son dönemlerde yapılan yanlışlıklar kulübümüzü büyük bir ekonomik çıkmazın içine sürükledi. Deyim yerinde artık 'deniz' bitti. Şimdi buradan çıkma, yeniden 'şahlanışa' geçme sürecimiz elbette kolay olmayacak. Bizler boş vaatlerle camiamızı yalanlarla kandırmak yerine 'gerçekleri' anlatarak yolumuza devam etmek zorundayız. Ama bunları yaparken yarıştan kopmayacağız. Sizden sadece şunu istiyorum. Bize güvenin!"

    İFTARDA BULUŞTULAR
    Van? Trabzonsporlular Derneği Yönetim üyeleri iftarda bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner önderliğindeki iftarda ramazanın feyzi ve spor konuşuldu. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden başkan Öner, "Trabzonspor'a gölün veren arkadaşlarımızla iftarda bir araya gelip hasbihal ettik" dedi.

    1. 6.6.2018
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