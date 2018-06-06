Ağaoğlu: Deniz bitti
“Yeniden ‘şahlanışa’ geçme sürecimiz elbette ki kolay olmayacak Boş vaatlerle camiamızı kandırmak yerine ‘gerçekleri’ anlatıyoruz”
Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün dergisinde taraftarlardan güven istedi. Trabzonspor'un dünyasına uygun, geleceğini şekillendirecek adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini anlatan ve taraftarlara seslenen Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Özellikle son dönemlerde yapılan yanlışlıklar kulübümüzü büyük bir ekonomik çıkmazın içine sürükledi. Deyim yerinde artık 'deniz' bitti. Şimdi buradan çıkma, yeniden 'şahlanışa' geçme sürecimiz elbette kolay olmayacak. Bizler boş vaatlerle camiamızı yalanlarla kandırmak yerine 'gerçekleri' anlatarak yolumuza devam etmek zorundayız. Ama bunları yaparken yarıştan kopmayacağız. Sizden sadece şunu istiyorum. Bize güvenin!"
İFTARDA BULUŞTULAR
Van? Trabzonsporlular Derneği Yönetim üyeleri iftarda bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner önderliğindeki iftarda ramazanın feyzi ve spor konuşuldu. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden başkan Öner, "Trabzonspor'a gölün veren arkadaşlarımızla iftarda bir araya gelip hasbihal ettik" dedi.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Ağaoğlu: Deniz bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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