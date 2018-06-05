Yeni ofisin kirası 10 bin TL – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Yeni ofisin kirası 10 bin

    Yeni ofisin kirası 10 bin TL
    yönetimi, 'daki ofisi Maslak'a taşıdı. Yapılan açıklamada, "Acarkent'te yaklaşık iki yıldır aylık 4.500 dolar (21.000 ) kira karşılığında kullanılan İstanbul Trabzonspor Ofisi'ni, 'a taşıdık. 250 metrekarelik yeni ofisin kirası 10 bin TL olacaktır" denildi.
    1. 5.6.2018
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