Sadık Çiftpınar listeye alındı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    listeye alındı

    Sadık Çiftpınar listeye alındı

    Evkur 'un başarılı defans oyuncusu 'a G.Saray, ve 'den sonra da kanca attı.

    Bu sezon 28 maçta forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki stope, pazarının gözdesi oldu. Sözleşmesi 2019'un haziran ayında sona erecek Sadık ile kulübü Malatyaspor da sözleşmesini uzatmak istiyor. Teknik direktör 'ın kadrosunda görmek istediği bildirildi. 1.81 boyundaki futbolcunun oyun karakterini çok beğendiğini belirtilen tecrübeli hocanın Malatya-spor ile transfer konusunda temasa geçilmesini istediği kaydedildi.
    1. 5.6.2018
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