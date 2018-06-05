Pereira: "İyi işler yapacağız" – Fotomaç – 05 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    : "İyi işler yapacağız"

    <a href="/index/pereira?id=70c479b8-efe3-46bb-a6ea-1743df7f9c55" class="" rel="tag">Pereira</a>: "İyi işler yapacağız"
    Geçen sezon 2 bin 702 dakika forma giyerek 'da en fazla süre alan oyuncu olan , sezonun yorgunluğunu attığını söyledi. 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, "Gelecek sezon çok başarılı işlere imza atacağız. Yeni sezonu bekliyorum" dedi.
    1. 5.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "İyi işler yapacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN