Trabzonsporlu Okay Yokuşlu , kulübün dergisinde yer alan röportajında hedefleri, geleceği ve takımın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okay,kupalarına katılma hedefini son haftalarda kaçırdıklarını ifade ederek, "ama bu sezon gerek ilk, gerekse de ikinci yarıda kazanmamız gereken çok kolay maçları kaybettik. Kendime göre her sezon daha iyiydim. En iyisi de bu sezon oldu.Yapım gereği yaptığım hatalardan tecrübe kazanabiliyorum ve o hatayı tekrar yapmamaya çalışıyorumTüm bunlar performansımın artmasına sebep oldu" ifadesini kullandı.Okay,orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini de vurgulayarak, bu konuda şunları söyledi: "Gol atmak, asist yapmak ve iyi oynamak çok önemli. Bunların yanı sıra bir kriter daha var. O da istikrar. Üç sezonda 100 maç oynamak çok güzel.maçına çıkarken bu heyecanı yaşadım. İnşallahoynamak nasip olur. Bugüne kadar tüm başarıları orta sahada oynayarak elde ettim. O bölgede oynamaktan daha çok keyif aldığımı söyleyebilirimOkay,takımda kalıp kalmayacağına yönelik ise şu ifadeleri kullandı: "Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum. Milli Takım 'a buradan gittim. Birçok deneyimi burada kazandım.Benim için iyi olacağını düşünerek Trabzonspor 'a geldim ve her geçen gün ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bazı transfer iddiaları gerçekten asılsız. Hiç alakası olmayan haberler çıkıyor. Zamanın neler getireceğini göreceğiz."