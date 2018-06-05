Okay Yokuşlu: "Hayalim Avrupa" – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    : "Hayalim Avrupa"

    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a>: "Hayalim Avrupa"

    , geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. ’un 24 yaşındaki ön liberosu, takımda kalıp kalmayacağının netlik kazanmadığını belirterek, “ konuşuyoruz. Yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Zaman neyi getirecek göreceğiz” dedi.

    Trabzonsporlu , kulübün dergisinde yer alan röportajında hedefleri, geleceği ve takımın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okay, Avrupa kupalarına katılma hedefini son haftalarda kaçırdıklarını ifade ederek, "Takımın kalitesi ve takımdaşlık bence çok iyi ama bu sezon gerek ilk, gerekse de ikinci yarıda kazanmamız gereken çok kolay maçları kaybettik. Kendime göre her sezon daha iyiydim. En iyisi de bu sezon oldu. Oynadıkça öz güvenim arttı. Yapım gereği yaptığım hatalardan tecrübe kazanabiliyorum ve o hatayı tekrar yapmamaya çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirme yönünde adımlar atmayı istiyorum. Tüm bunlar performansımın artmasına sebep oldu" ifadesini kullandı.

    ORTA SAHADA KEYİF ALIYORUM
    Okay, orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini de vurgulayarak, bu konuda şunları söyledi: "Gol atmak, asist yapmak ve iyi oynamak çok önemli. Bunların yanı sıra bir kriter daha var. O da istikrar. Üç sezonda 100 maç oynamak çok güzel. Yeni Malatyaspor maçına çıkarken bu heyecanı yaşadım. İnşallah nice 100 maçlar oynamak nasip olur. Bugüne kadar tüm başarıları orta sahada oynayarak elde ettim. O bölgede oynamaktan daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim

    YÖNETİM İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
    Okay, takımda kalıp kalmayacağına yönelik ise şu ifadeleri kullandı: "Gelecek sezonla ilgili şu an net bir şey yok. Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum. Trabzonspor'da çok güzel günler geçirdim. 'a buradan gittim. Birçok deneyimi burada kazandım. Ancak zamanın ne getireceğini bilemiyorum, bekleyip göreceğiz. Benim için iyi olacağını düşünerek 'a geldim ve her geçen gün ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bazı transfer iddiaları gerçekten asılsız. Hiç alakası olmayan haberler çıkıyor. Zamanın neler getireceğini göreceğiz."
    1. 5.6.2018
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