Bin 500 kişi üyelikten atıldı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Bin 500 kişi üyelikten atıldı

    Bin 500 kişi üyelikten atıldı
    Yönetim, 2014'ün başından itibaren tüzüğe aykırı şekilde yapıldığı gerekçesiyle 1500 kişiyi üyelikten çıkardı. Açıklamada, "Amaç bu üyeleri tüzüğe uygun hale getirmek olup, ilgili kişilerin yeni baştan kulübümüze müracaat etmeleri halinde giriş aidatı alınmayacaktır" denildi.
    1. 5.6.2018
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