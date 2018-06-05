Bin 500 kişi üyelikten atıldı

Yönetim, 2014'ün başından itibaren tüzüğe aykırı şekilde yapıldığı gerekçesiyle 1500 kişiyi üyelikten çıkardı. Açıklamada, "Amaç bu üyeleri tüzüğe uygun hale getirmek olup, ilgili kişilerin yeni baştan kulübümüze müracaat etmeleri halinde giriş aidatı alınmayacaktır" denildi.