2024’e destek – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    2024’e destek

    2024’e destek

    ekibinin yabancı futbolcuları , ve , ’nin 2024 adaylığına destek verdi.

    Fırtına'nın yabancı futbolcuları , ve , Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi. Türkiye'nin 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, EURO 2024'ün 'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Sosa, Türkiye'deki futbol sevgisine değinerek, "EURO 2024, Türkiye'de olmalı çünkü futbol tutkusu çok fazla olan bir ülke. , çok güzel bir şehir ve taraftarlar çok çılgın. Buradaki herkes futbola aşık" dedi.
    1. 5.6.2018
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