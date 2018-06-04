Yurt dışına gidiyor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Yurt dışına gidiyor

    Yurt dışına gidiyor
    Teknik direktör , yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının yapılacağı yeri belirlemek için yurt dışına gidecek. Slovakya, ve Slovenya'da bazı yerlerde inceleme yapacak olan Karaman'ın, ardından kamp programına son şeklini vereceği öğrenildi.
    1. 4.6.2018
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