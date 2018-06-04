Uzatmaların kralı Fırtına – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Uzatmaların kralı Fırtına

    Uzatmaların kralı Fırtına
    'de 2017- 2018 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerinde 8 gole imza atan , bu periyotta fileleri en fazla havalandıran takım oldu. Bu sezon 906 golün atıldığı ligde bunlardan 83'ü uzatmada geldi.
    1. 4.6.2018
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