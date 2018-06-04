Musa Çağıran hamlesi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    hamlesi

    <a href="/index/musa-cagiran?id=eef0df25-a7e1-4cb5-8955-48d367bfd155" class="" rel="tag">Musa Çağıran</a> hamlesi

    ekibinde transfer çalışmaları teknik direktör 'ın imza atmasının ardından hız kazandı.

    Bordo-mavili kulüp öncelikli olarak genç ve gelecek vadeden isimlere yönelmeyi planlarken, takımda birkaç tecrübeli oyuncu da bulundurmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda yönetim 'da başarılı bir performans ortaya koyan 'ı kadroya katmayı çok istiyor. 'ın da yakından ilgilendiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için önümüzdeki günlerde temsilcisinin kapısını resmen çalacak olan yönetim, para ve takas olmak üzere iki ayrı teklif yapacak. Bu sezon 23 lig maçında 6 gol atan 1.85 boyundaki futbolcu, başkent ekibi ile toplamda 97 karşılaşmada 18 kez rakip fileleri sarstı ve 9 asist yaptı. Musa'nın sözleşmesi 2020'de sona eriyor.

    BİR İLKİ YAŞAMIŞTI
    geçtiğimiz sezon karşılaşmasında bir ilki başarmıştı. Ligin 29. haftasında uzak mesafeden fileleri sarsan Musa, 2 gol birden atarak kariyerinde bir ilki yaşamıştı. Musa bu sezon 26 maçta fileleri 8 kez sarstı.
    1. 4.6.2018
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