Musa Çağıran hamlesi
Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları teknik direktör Ünal Karaman'ın imza atmasının ardından hız kazandı.
BİR İLKİ YAŞAMIŞTI
Musa Çağıran geçtiğimiz sezon Trabzonspor karşılaşmasında bir ilki başarmıştı. Ligin 29. haftasında uzak mesafeden fileleri sarsan Musa, 2 gol birden atarak Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşamıştı. Musa bu sezon 26 maçta fileleri 8 kez sarstı.
- 4.6.2018
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
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ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
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