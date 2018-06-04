İşte yeni formalar – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    İşte yeni formalar

    İşte yeni formalar
    'da 2018-19 sezonunun forma tasarımları belli oldu. Kulübün İdari İşler Sorumlusu Onur Sağır sosyal medyadan yeni formaları paylaştı. Bu yıl Macron'a geçiş yapan takımın 3 formasının paylaşılması üzerine taraftarlar, "Tanıtım böyle mi yapılır" diyerek tepki gösterdi.
    1. 4.6.2018
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