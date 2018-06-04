İlk feda – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    İlk feda

    İlk feda

    Daha önce indirimi kabul eden Onur’un yeni bir fedakarlığa da “” diyeceği dile getirildi.

    ekibinde 11. yılını tamamlamaya hazırlanan kaptan , bordo-mavililerin gelecek sezon planlamasında yer alan isimler arasında. Yönetimin özellikle maliyetli oyuncularla yapacağı görüşmede 'karşılıklı fedakarlık' talep ederken, bu oyuncuların başında da Onur'un geldiği öğrenildi. Eski başkan Muharrem Usta döneminde kendisinden istenen fedakarlığa gözü kapalı "" diyen Onur'un, "Karşılıklı oturup konuşulduktan sonra herkes üzerine düşeni yapacaktır" dediği öğrenildi. 11 yıl içinde birçok kez alacakları birikmiş olmasına rağmen 'a ihtar çektirmeyen Onur, duruşu ile takdir topluyor.
    1. 4.6.2018
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