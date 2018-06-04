Filip Novak: "Durumumuz belli değil" – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    : "Durumumuz belli değil"

    <a href="/index/filip-novak?id=f49e0790-4c49-4d74-83b9-1a9bd3a7e329" class="" rel="tag">Filip Novak</a>: "Durumumuz belli değil"
    Bordo-mavili takımın sol beki , Çek basınına konuştu. 27 yaşındaki savunmacı, "Bu sezon ligde istediğimiz basamaklardan geride kaldık. Önümüzdeki sezon her şeyin farklı olacağını düşünüyorum. Ancak takımdaki durumumuz da henüz belli değil" ifadesini kullandı.
    1. 4.6.2018
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