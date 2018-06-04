Esteban’da sorun yok – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ’da sorun yok

    <a href="/index/esteban?id=83ab7113-1a68-4bc9-96b4-d21dd47e7c49" class="" rel="tag">Esteban</a>’da sorun yok
    Uzun süredir alacaklarını tahsil edemeyen Esteban'ın temsilcileri Trabzonspor ile masaya oturdu. Bordo-mavili yöneticilerin sunduğu ödeme planı üzerinde uzlaşıldığı ve FIFA tehlikesinin ortadan kalktığı belirtildi. Esteban'ın durumdan memnun olduğu dile getirildi.
    1. 4.6.2018
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