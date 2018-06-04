Uzun süredir alacaklarını tahsil edemeyen Esteban'ın temsilcileri Trabzonspor ile masaya oturdu. Bordo-mavili yöneticilerin sunduğu ödeme planı üzerinde uzlaşıldığı ve FIFA tehlikesinin ortadan kalktığı belirtildi. Esteban'ın durumdan memnun olduğu dile getirildi.