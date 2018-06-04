Ahmet Ağaoğlu: "Yöneticiler hesap verecek"
Başkan Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
- 4.6.2018
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Ali Koç Ümit Özat'ı locasından attırdı mı? Açıklama geldi
Toplam 7
Yorum
FB li bi hafta öncesinde olan diğer klup seçimleri gündeme bile gelmedi,dünya gundemınde olan FB seçimi sana komik değil,bence kaldıramamaktır .
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Trabzonspor Eren Derdiyok'u istedi
Toplam 3
Yorum
Finikeli Eğer maaş konusunda sıkıntı olmazsa kucka erenden daha yararlı olur
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F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa etmesi bekleniyor
Toplam 3
Yorum
değişim şart volkan demirel ve aykut kocaman da metal yorgunluğu var.
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