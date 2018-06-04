Ahmet Ağaoğlu: "Yöneticiler hesap verecek"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Uçuk vaatlerle insanları beklenti içine sokmanın yanlış olduğuna da vurgu yapan Ağaoğlu, "Sözler verile verile kulüp bu noktaya taşındı. Artık deniz bitti. Hayal satmanın bir anlamı yok" dedi. Ağaoğlu, her yönü ile yeniden bir yapılanmanın içine girdiklerinin de altını çizdi. 30 Haziran'da çok ciddi bir tüzük değişikliğine gideceklerini söyleyen başkan, "Borçlanmaya çok ciddi sınırlar ve kulüp yönetiminin fiilen sorumlu olacağı şeklinde değişiklikler yapacağız tüzüğümüzde. İbra olayının değişmesi lazım. Benim borcum yıllık gelirimin 8 katıysa, bundan birilerinin sorumlu olmalı" diye konuştu.