3 milyon euro veren onu alır – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    3 milyon euro veren onu alır

    3 milyon euro veren onu alır
    Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon isteneni veremeyen Fabian için yönetim, bonservis ücreti 3 milyon euro (15 milyon lira) olarak belirledi. 'dan yıllık yaklaşık 4.5 milyon lira alan , 4 milyon dolara transfer olmuştu.
    1. 4.6.2018
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