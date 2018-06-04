26 Haziran’da top başı var – Fotomaç – 04 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ’da top başı var

    26 Haziran’da top başı var
    Fırtına, 'da yeni sezon için topbaşı yapacak. Bordo-mavililer, kısa süre Trabzon'da sağlık kontrollerinden ve testlerden geçtikten sonra soluğu yurt dışında alacak. Karadeniz ekibinin teknik heyeti de kamp için yer arayışlarını hızlandırmış durumda.
    1. 4.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    26 Haziran’da top başı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN