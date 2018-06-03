Uzun yıllar emin ellerde
Onur'un sakatlanması sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymek istediğini söyledi. 22 yaşındaki eldiven, "Takımımızın kalesi uzun yıllar emin ellerde olacak. Onur abiden daha öğreneceğim çok şey var" diye konuştu.
- 3.6.2018
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