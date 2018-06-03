Uzun yıllar emin ellerde – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Uzun yıllar emin ellerde

    Uzun yıllar emin ellerde
    'un sakatlanması sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır, 'da uzun yıllar forma giymek istediğini söyledi. 22 yaşındaki eldiven, "Takımımızın kalesi uzun yıllar emin ellerde olacak. Onur abiden daha öğreneceğim çok şey var" diye konuştu.
    1. 3.6.2018
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