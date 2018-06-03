Uğur’la masaya oturacaklar
Sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Uğur Demirok'a, eski takımı TM Akhisar ve Kayserispor'un talip olduğu öğrenildi. Akhisar, eski oyuncusunu isterken, Kayseri'nin de tecrübeli stoper ile görüşeceği kaydedildi. Uğur, geçen yıl Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkarken, gol veya asist yapamadı.
- 3.6.2018
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