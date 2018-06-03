Uğur’la masaya oturacaklar – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Uğur’la masaya oturacaklar

    Uğur’la masaya oturacaklar
    Sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki 'a, eski takımı TM Akhisar ve 'un talip olduğu öğrenildi. Akhisar, eski oyuncusunu isterken, Kayseri'nin de tecrübeli stoper ile görüşeceği kaydedildi. Uğur, geçen yıl formasıyla 23 maça çıkarken, gol veya asist yapamadı.
    1. 3.6.2018
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