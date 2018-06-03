Takımın lideri Okay Yokuşlu – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Takımın lideri

    Takımın lideri Okay Yokuşlu
    ekibinde geçen sezon bir maçta en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Okay Yokuşlu oldu. 24 yaşındaki ön libero, karşısında 23, Konya maçında 21, Malatya deplasmanında 20 kez ikili mücadele kazandı ve bu alanda zirvede yer aldı. Okay bu sezon 2 gol attı.
    1. 3.6.2018
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