Takımın lideri Okay Yokuşlu

Karadeniz
ekibinde geçen sezon bir maçta en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Okay Yokuşlu
oldu. 24 yaşındaki ön libero, Karabük
karşısında 23, Konya
maçında 21, Malatya
deplasmanında 20 kez ikili mücadele kazandı ve bu alanda zirvede yer aldı. Okay
bu sezon 2 gol attı.
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