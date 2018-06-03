Sosa ile devam etmek imkansız!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, maliyeti yüksek futbolcularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Sosa'nın parasını ödememizin imkanı yok. Bu şartlarda birlikte yola devam etme ihtimali bulunmuyor" dedi. Yönetimin, Sosa'ya gelecek tekliflerde kolaylık yapacağı dile getiriliyor.
- 3.6.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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