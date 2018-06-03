Sosa ile devam etmek imkansız! – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    ile devam etmek imkansız!

    Sosa ile devam etmek imkansız!
    Başkan Ahmet , maliyeti yüksek futbolcularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Sosa'nın parasını ödememizin imkanı yok. Bu şartlarda birlikte yola devam etme ihtimali bulunmuyor" dedi. Yönetimin, Sosa'ya gelecek tekliflerde kolaylık yapacağı dile getiriliyor.
    1. 3.6.2018
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