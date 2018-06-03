Rodallega Göztepe’ye

Ayrılmak isteyen Rodallega'ya Göztepe talip. Trabzon'da kaldığı süre içerisinde sık sık İzmir'e giderek burada fotoğraflar paylaşan 32 yaşındaki forvetin Göztepe'de oynamak istediği ancak Trabzonspor'un bonservissiz bırakmayı düşünmemesi nedeniyle transferin netlik kazanmadığı öğrenildi. Rodallega, yönetimle görüşerek kolaylık isteyecek.
- 3.6.2018
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