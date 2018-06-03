Rodallega Göztepe’ye – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’ye

    Rodallega Göztepe’ye
    Ayrılmak isteyen 'ya talip. Trabzon'da kaldığı süre içerisinde sık sık 'e giderek burada fotoğraflar paylaşan 32 yaşındaki forvetin Göztepe'de oynamak istediği ancak 'un bonservissiz bırakmayı düşünmemesi nedeniyle transferin netlik kazanmadığı öğrenildi. Rodallega, yönetimle görüşerek kolaylık isteyecek.
    1. 3.6.2018
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