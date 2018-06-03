Öncelik savunmada

Kadrosunun maliyetini düşürmeyi hedefleyen ve Uğur, Hubocan ile Durica gibi isimlerle sözleşme yenilemeyen Fırtına, transferde önceliği savunma hattına verecek

Teknik direktör Ünal Karaman'ın göreve başlamasıyla 2018-19 sezonu için kadro yapılanması noktasında çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da dış transferde öncelik savunma hattına verilecek. Bordo-mavili yönetim, ilk etapta sözleşmeleri sona eren stoperler Uğur Demirok, Hubocan ve Durica'nın takımdan ayrılmalarının ardından bu mevkide oluşan boşluğu doldurmayı hedefliyor.



HEDEF DÜŞÜK MALİYET

Yurt içi ve yurt dışında stoper arayışlarını tam gaz sürdüren Trabzonspor'un özellikle maliyeti düşük futbolcular üzerinde durduğu, sözleşmesi biten ya da düşük maliyetli oyuncular için geniş kapsamlı bir araştırma yaptığı kaydedildi. Ayrıca sol bek ve sağ bek mevkilerinde de alternatif arayan yönetimin, Novak ile Pereira için gelecek teklifleri de değerlendirebileceği öğrenildi.



KAMPA KADAR BİTECEK

Takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncu sayısı da oldukça fazla. Kaleci Esteban, Kucka ile Sosa ve Castillo'nun menajerleri kulüp bakıyor. Forvette N'Doye ile yollar ayrılırken, yönetimin Burak'ın alacağı ücrette indirim talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü, diğer bir forvet Rodallega'nın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da mevcut şartlarda yeni bir güncellemenin gerektiğini vurgulayarak, kampa kadar iç ve dış transferi çözmeye çalışacaklarını söyledi.