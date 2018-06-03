Burak belirsizliği
Trabzonspor yönetiminin ücretinde indirim beklediği oyuncular arasında yer alan Burak Yılmaz'ın bu talebe henüz yanıt vermediği, yönetimin ise iç ve dış transferi kamp çalışmalarına kadar noktalamayı hedeflediği belirtildi.
Özellikle İstanbul takımlarının transfer gündeminde olduğu iddia edilen Burak ile ilgili yönetim yıllık ücretinde fedakarlık beklendiği yönünde çağrı yapmıştı. Almanya'da tedavisine devam edilen Burak'ın yönetimin yaptığı bu çağrıya olumsuz yanıt vermediği ancak şu ana kadar bir indirim de yapmadığı öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Burak Yılmaz'ın takımda kalmasını istediği bu noktada yönetim kurulunun oyuncudan yapmasını beklediği fedakarlığın gerçekleşmesi durumunda kendisiyle yeni bir sözleşme imzalayarak yola devam edeceği belirtildi. Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
- 3.6.2018
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