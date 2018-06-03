Burak belirsizliği – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Burak belirsizliği

    Burak belirsizliği

    yönetiminin ücretinde indirim beklediği oyuncular arasında yer alan 'ın bu talebe henüz yanıt vermediği, yönetimin ise iç ve dış transferi kamp çalışmalarına kadar noktalamayı hedeflediği belirtildi.

    Özellikle İstanbul takımlarının gündeminde olduğu iddia edilen Burak ile ilgili yönetim yıllık ücretinde fedakarlık beklendiği yönünde çağrı yapmıştı. 'da tedavisine devam edilen Burak'ın yönetimin yaptığı bu çağrıya olumsuz yanıt vermediği ancak şu ana kadar bir indirim de yapmadığı öğrenildi. Teknik direktör 'ın da 'ın takımda kalmasını istediği bu noktada yönetim kurulunun oyuncudan yapmasını beklediği fedakarlığın gerçekleşmesi durumunda kendisiyle yeni bir sözleşme imzalayarak yola devam edeceği belirtildi. Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
    1. 3.6.2018
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